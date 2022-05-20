Перебить тварей вместе с Путиным. Алиев сказал, когда завершится война

Александр Алиев знает, что нужно сделать с Путиным / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Александр Алиев вступил в тероборону Киева. Мало кто ожидал такого патриотического поступка от уроженца Хабаровска.

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Сейчас звезда Динамо продолжает защищать Украину в рядах ВСУ. В недавнем интервью Денисов TIME Алиев рассказал, что ждет скорейшего окончания войны в Украине.

"Я хочу одного: чтобы мы быстрее этих тварей перебили всех подряд вместе с этим Путиным, чтобы мы жили мирно, как раньше, радовались, улыбались. И наши детки радовались и дышали хорошим воздухом. Действительно, у нас в Украине хороший, прекрасный воздух. Мы сюда этих тварей не звали, они сами сюда пришли, разрушают все наши города, и чем быстрее, тем лучше будет для них. Ты сам увидел, что у нас народ сплоченный, и мы обязательно всех победим. Мир же не дурак, и он помогает нам во всем, и он видит прекрасно, что русские сюда напали. Мы их здесь не ждали и не хотели здесь их видеть. Вот такое мое мнение", – сказал Алиев.

Отметим, что ранее Алиев заявил о планах уйти в недельный запой после победы над Россией.

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