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25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
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Пеле вернули в реанимацию. Королю футбола стало хуже после операции

Любомир Луканюк
17 сентября, 22:58
Легендарный футболист последний месяц лечится в Бразилии и благодарит своих фанатов за поддержку и позитивную энергию

Пеле / Фото: Instagram

Буквально вчера один из лучших футболистов в истории обратился к своим подписчикам после перенесенной операции. В начале сентября ему удалили опухоль.

80-летний Пеле заявил, что чувствует себя отлично и готов сыграть 90 минут и дополнительное время.

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Пеле

Но сегодня состояние трехкратного чемпиона мира ухудшилось. Пеле снова переведен в реанимацию. Подробностей пока никто не сообщает.

В последние годы Пеле боролся с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая осложнения, связанные с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек.

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