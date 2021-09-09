Пеле просит молиться: смерть в клинике, где прооперировали Короля футбола

Королю футбола Пеле - 80 лет / Фото: AFP, Instagram

Буквально на днях в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу Пеле удалили опухоль в правой толстой кишке.

Пеле / Фото: Instagram

Как оказалось, в это же время в той же больнице находился другой известный пациент – Дуду Брага, сын Короля латинской музыки и друга Пеле – Роберто Карлоса. Состояние последнего оценивается в $160 млн.

У Дуду Браги, как и у Пеле, диагностировали онкологию – рак брюшины. Увы, спасти мужчину не удалось, сын певца умер в возрасте 52 лет.

Пеле не обошел вниманием это печальное известие.

"Я выздоравливаю хорошо, – написал 80-летний Король футбола в Instagram. – Но сегодня хочу передать все свои слова, любовь и молитвы моему большому другу Роберто Карлосу. Желаю, чтобы Бог утешил твое сердце и чтобы ты был окружен заботой и светом"

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При этом Пеле опубликовал фото из прошлого века, как вместе с певцом Роберто Карлосом играет на гитаре.