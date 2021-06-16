Паническая атака: брат Хабиба высмеял сборную России по футболу

Боец ММА Усман Нурмагомедов подшутил над сборной России по футболу перед матчем в Питере против Финляндии на чемпионате Европы

Нурмагомедов потроллил сборную России на Евро-2020

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, потроллил сборную России перед матчем Евро-2020 против Финляндии. По мнению Нурмагомедова, тактика сборной России – паническая атака.

Матч Россия – Финляндия начнется в 16:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка с видео повторами голов.

Кроме того, стрим матча Россия – Финляндия с профессиональным комментатором можно посмотреть на YouTube-канале Ту Матч.

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Напомним, что по мнению букмекеров, явные фавориты матча футболисты России. Котировки на их победу – 1.69, на ничью – 3.70, на победу Финляндии – 6.10.

Первый матч на Евро-2020 Россия проиграла Бельгии – 0:3, а Финляндия выиграла у Дании – 1:0.