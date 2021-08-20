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Пакьяо – Угас: когда бой и где смотреть возвращение легендарного филиппинца

Александр Трикиша
20 августа, 12:42
В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет грандиозный боксерский вечер, главным событием которого станет возвращение на ринг легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо

Пакьяо и Угас разыграют титул WBA Super

42-летний боксер впервые проведет бой с июля 2019 года. Соперником "Пак Мэна" станет 35-летний кубинец Йорденис Угас. На кону будет титул чемпиона по версии WBA Super в полусреднем весе.

Пакьяо должен был боксировать против Эррола Спенса за титулы чемпиона WBA и IBF в полусреднем весе, но бой сорвался из-за травмы Спенса.

/ Фото: Getty Images

Бой Пакьяо – Угас начнется не ранее 4 утра по киевскому времени. На украинском ТВ поединок не покажут, но все же его смогут посмотреть владельцы спутникового телевиденья.

Где смотреть бой Пакьяо – Угас:

  • Arena Sport 1 HD (Хорватия)
  • Arena Sport 1 HD (Словения)
  • Khabar TV (Казахстан)
  • VOOsport World 1 HD (Бельгия)
  • Матч ТВ (Россия)
  • Матч! Боец (Россия)

В предыдущем поединке Пакьяо победил Кита турмана судейским решением и завладел чемпионским поясом WBA в полусреднем весе. Это была 62-я победа (39 – нокаутом) знаменитого филиппинца в профи. Также на его счету семь поражений и две ничьих.

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Пакьяо победил Турмана по очкам / Фото: AFP

В январе 2021-го Пакьяо лишили титула за длительный простой. Мэнни получил звание "чемпион в отпуске" и право боксировать за титул в первом же поединке после отпуска.

На счету Угаса всего 26 побед (12 – нокаутом) и четыре поражения. В предыдущем поединке он победил Абеля Рамоса и завладел титулом WBA Regular, а затем его повысили до титула WBA Super.

Йорденис Угас в поединке против Омара Фигероа-младшего / Фото: Getty Images

Букмекеры – о бое Пакьяо – Угас:

Букмекеры считают Пакьяо фаворитом поединка. Коэффициент на его победу – 1.28, на победу Угаса – 3.6, на ничью – 19.00. Самое вероятное время окончание боя – восьмой раунд (13.00).

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