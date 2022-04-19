Ответственность за гибель "Москвы" полностью возложили на Лукашенко: заявление украинской легенды

У Шовковского хорошее чувство юмора / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский пошутил над событиями вокруг крейсера "Москва", который наши воины отправили на дно Черного моря.

Шовковский запостил в Instagram мем по этому поводу. На картинке изображена ракета, которая летит в крейсер, а также Александр Лукашенко.

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"Ответственность за гибель "Москвы" полностью возложили на Лукашенко. Он не мог не знать, с какой стороны готовится нападение", – гласит надпись на картинке.

За основу взято знаменитое выступление Лукашенко перед Путиным, когда тот заявил, что если бы не началась "спецоперация", то Украина первой напала бы на Россию и Беларусь.

"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям... Четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста", – говорил тогда Лукашенко.

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