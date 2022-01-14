Отставка Шевы еще ближе: Дженоа проиграла Милану в Кубке Италии

Дженоа Андрея Шевченко проиграла Милану в Кубке Италии / Фото: Коллаж: Сегодня

Кубковый поединок на стадионе "Сан-Сиро", на котором Андрей Шевченко провел самые яркие матчи своей карьеры, может стать последним для украинского наставника во главе "грифонов". Мы вели онлайн трансляцию Милан – Дженоа на нашем сайте.

Несмотря на то, что соперники пребывают в разных "весовых" категориях, первыми открыли счет гости. Зимний новичок Дженоа Остегор удачно замкнул подачу с углового, которую исполнил Портанова.

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Тренерскому штабу Андрея Шевченко удалось настроить своих подопечных на отчетный поединок и они ни в чем не уступали своим именитым соперникам.

Милан опомнился только к середине второго тайма. На 74-й минуте игры прошла подача с левого фланга от Тео прямиком на голову Жиру в центр штрафной, а Оливье пробил в ближний угол ворот Шемпера – 1:1.

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В концовке основного времени Милан попытался дожать соперника, но игроки Дженоа сумели отбить финальную навалу.

В первом экстра-тайме форвард хозяев Леау вывел Милан вперед. А на 112-й минуте Салемакерс поставил победную точку в поединке.

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Кубок Италии. 1/8 финала.

Милан – Дженоа – 3:1

Голы: Жиру, 74, Леау, 103, Салемакерс, 112 – Остигор, 17

Милан: Меньян – Эрнандес, Габбия, Томори (Флоренци, 23), Калулу – Крунич (Бакайоко, 61), Тонали – Ребич (Леау, 61), Мальдини (Диас, 61), Мессиас (Салемакерс, 80) – Жиру (Робак, 118).

Дженоа: Семпер – Васкес, Ванхусден, Остигор (Бани, 111) – Йебоа (Пандев, 87), Мелегони, Бадель, Портанова (Гильоне, 106), Хефти – Экубан (Кассата, 71), Кайседо (Дестро, 62).

Дженоа покидает розыгрыш Кубка Италии, а Милан сыграет в 1/4 финала с победителем пары Лацио – Удинезе. Станет ли матч на "Сан-Сиро" последним для Андрея Шевченко – узнаем в самое ближайшее время.