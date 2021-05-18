Отомстить за финал Кубка: прогноз на Челси – Лестер в чемпионате Англии

Прогноз комментатора Кирилла Круторогова на матч Челси – Лестер в английской Премьер-лиге. Эксперт считает, что Челси не проиграет и обе команды забьют голы

Челси - Лестер в финале Кубка Англии / Фото: Reuters

Сегодня в 37-м туре английской Премьер-лиги финалист Лиги чемпионов Челси примет соседа по турнирной таблице Лестер. Лондонская команда пока идет 4-й, отставая от "лис" на 2 очка, но их ошибками готов воспользоваться Ливерпуль. Матч на "Стэмфорд Бридж" начнется в 22:15. А мы писали, где и когда смотреть Челси – Лестер.

Эти команды встретятся во второй раз за последние три дня. Предыдущая их встреча в финале Кубка Англии сделала Лестер обладателем трофея. Все решил единственный гол Тилеманса.

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На этот раз матч будет иметь не менее важное значение. Лестер идет на третьем месте Премьер-лиги, опережая Челси на два очка, а лондонцам дышит в спину Ливерпуль, уступая на один балл. Разница забитых и пропущенных у этих трех команд практически одинаковая. "Лисицы" в случае победы гарантируют себе путевку в Лигу чемпионов, а "синие" могут лишиться места в этой зоне даже в случае ничьей и победы мерсисайдцев над Бернли.

"Лестер" – "Челси": онлайн матча чемпионата Англии / Фото: Getty Images Реклама

Команда Роджерса выиграла два последних матча у сильных оппонентов – МЮ и Челси, а лондонцы, наоборот, кроме этого поражения также проиграли Арсеналу (0:1). Кадровых потерь у Томаса Тухеля нет, а Лестеру не помогут Барнс, Джастин и Морган.

ПРОГНОЗ. Для обеих команд этот матч чуть ли не еще один финал. Слабо верится, что Челси может проиграть этому сопернику дважды за короткое время. Хотя ничья их также не устроит. Лестер забивал в последних семи выездных матчах. Думаю, обе команды забьют и ТБ 2,5.