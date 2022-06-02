2 июня 21:45 О матче
Испания 1
Португалия 1
2 июня 21:45 О матче
Чехия 2
Швейцария 1
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Отомстили за Украину! Швейцария неудачно стартует в Лиге наций

Анатолий Дерека
2 июня, 23:56
Место швейцарцев в Лиге А должна была занять Украина, однако "кабинетное решение" теперь аукнулось сборной на футбольном поле

Чехия обыграла Швейцарию в Лиге наций / Фото: Getty Images

Пока сборная Украины отбирается на ЧМ-2022, в Европе стартовал третий сезон Лиги наций. Вчера в Дивизионе А Польша обыграла Уэльс.

Сегодня же прошли два матча в группе В. Основное внимание любителей футбола было приковано к игре в Севилье, где Испания принимала Португалию.

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Тренер гостей оставил в запасе свою главную звезду Криштиану Роналду, тогда как испанцы вышли почти в оптимальном составе. И хозяева повели в счете в середине первого тайма.

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Мората откликнулся на передачу Сарабии и точно пробил в угол ворот Португалии. В дальнейшем команда Луиса Энрике контролировала игру, тогда как гости запустили Роналду на 64 минуте.

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Правда, сработала другая замена. Вышедший на поле Орта сумел воспользоваться подачей Канселу и сравнял счет за пять минут до конца игры. На этом команды и разошлись.

ИСПАНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ 1:1
Голы: Мората, 25 – Орта, 85

В параллельной игре Чехия взяла верх над Швейцарией, которая из-за неоднозначного решения CAS в начале 2021 года осталась в дивизионе А. В первом тайме сборные обменялись голами, отличились Кухта и Окафор.

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Судьбу поединка решила неудачная обрезка Соу во втором тайме. Швейцарец неудачно подставился под мяч после прострела и отправил его в свои ворота. Таким образом, в лидеры группы В выходит именно Чехия.

ЧЕХИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ 2:1
Голы: Кухта, 11, Соу, 58 (аг) – Окафор, 44