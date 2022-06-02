Отомстили за Украину! Швейцария неудачно стартует в Лиге наций

Чехия обыграла Швейцарию в Лиге наций / Фото: Getty Images

Пока сборная Украины отбирается на ЧМ-2022, в Европе стартовал третий сезон Лиги наций. Вчера в Дивизионе А Польша обыграла Уэльс.

Сегодня же прошли два матча в группе В. Основное внимание любителей футбола было приковано к игре в Севилье, где Испания принимала Португалию.

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Тренер гостей оставил в запасе свою главную звезду Криштиану Роналду, тогда как испанцы вышли почти в оптимальном составе. И хозяева повели в счете в середине первого тайма.

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Мората откликнулся на передачу Сарабии и точно пробил в угол ворот Португалии. В дальнейшем команда Луиса Энрике контролировала игру, тогда как гости запустили Роналду на 64 минуте.

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Правда, сработала другая замена. Вышедший на поле Орта сумел воспользоваться подачей Канселу и сравнял счет за пять минут до конца игры. На этом команды и разошлись.

ИСПАНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ 1:1

Голы: Мората, 25 – Орта, 85

В параллельной игре Чехия взяла верх над Швейцарией, которая из-за неоднозначного решения CAS в начале 2021 года осталась в дивизионе А. В первом тайме сборные обменялись голами, отличились Кухта и Окафор.

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Судьбу поединка решила неудачная обрезка Соу во втором тайме. Швейцарец неудачно подставился под мяч после прострела и отправил его в свои ворота. Таким образом, в лидеры группы В выходит именно Чехия.

ЧЕХИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ 2:1

Голы: Кухта, 11, Соу, 58 (аг) – Окафор, 44