Отец футболиста Шахтера защищает страну от орков в рядах ВСУ

Отец Борячука служит в ВСУ / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Донецкий Шахтер продолжает свой благотворительный тур Shakhtar Global Tour For Peace и 25 апреля сыграет в Турции поединок против Антальяспора.

Андрей Борячук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В составе горняков сейчас выступает воспитанник клуб Андрей Борячук, который находился в аренде во львовском Рухе. Сегодня украинскому форварду исполнилось 26 лет.

В такой важный для себя день игрок поделился самым сокровенным официальному сайту ФК Шахтер. Борячук рассказал как война изменила жизнь его близких:

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"Очень сильно изменилась жизнь, конечно. Сложное время, всем в Украине тяжело, и на моей семье это тоже сказалось. Мой отец сейчас в Вооруженных Силах Украины. Переживаю за маму, что осталась дома сама. Благо, брат и его девушка помогают ей. Переживаю также о своих бабушках, дедушках, которые тоже остались там. Надеюсь, чемпионат не исчезнет, ​​а даже наоборот – вся наша страна после войны расцветет еще больше. Отстроим тот же Мариуполь, который будет еще красивее, в котором будет не только футбол, но и многие другие места, где дети и горожане смогут отдыхать и наслаждаться жизнью"

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На игрока рассчитывает главный тренер горняков Роберто Де Дзерби, который остается с командой в трудное время.