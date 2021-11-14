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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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От удара слетел шлем: жуткое столкновение хоккеистов

Александр Трикиша
14 ноября, 10:04
В поединке регулярного чемпионата НХЛ между Детройт Ред Уингз и Монреаль Канадиенс случилось жуткое столкновение игроков, в результате которого вратарь канадцев не смог продолжить матч

Дилан Ларкин столкнулся с голкипером Джейком Алленом / Фото: REUTERS

На 20-й минуте первого периода капитан Детройта Дилан Ларкин прорывался к чужим воротам, но в последний момент его толкнул в спину защитник Монреаля Джефф Питри.

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Ларкин летел на большой скорости поэтому не смог уйти от столкновения с вратарем Джейком Алленом, у которого от удара слетел шлем.

Ларкин смог самостоятельно подняться на ноги и продолжить поединок, а вот Аллен покинул лед, его заменил Сэм Монтембо. Есть подозрение, что голкипер получил сотрясение мозга.

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