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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
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Від удару злетів шолом: моторошне зіткнення хокеїстів

Олександр Трикіша
14 листопада, 10:04
У поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ між Детройт Ред Уінгз та Монреаль Канадієнс трапилося моторошне зіткнення гравців, внаслідок якого воротар канадців не зміг продовжити матч

Ділан Ларкін зіштовхнувся з голкіпером Джейком Алленом / Фото: REUTERS

На 20-й хвилині першого періоду капітан Детройта Ділан Ларкін проривався до чужих воріт, але в останній момент його штовхнув у спину захисник Монреаля Джефф Пітрі.

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Ларкін летів на великій швидкості тому не зміг уникнути зіткнення з воротарем Джейком Алленом, у якого від удару злетів шолом.

Ларкін зміг самостійно піднятися на ноги та продовжити поєдинок, а ось Аллен залишив лід, його замінив Сем Монтембо. Є підозра, що голкіпер отримав струс мозку.

Раніше ми писали про містичний збіг у хокеї: віце-президент клубу повісився після трагічної смерті гравця. А ще його батько наклав на себе руки в цьому ж віці.