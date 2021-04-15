От бюста жены игрока ПСЖ на небоскребе голова идет кругом (фото)

Супруга аргентинского футболиста Мауро Икарди Ванда, родившая пять детей, снова блеснула своими формами – от этой блондинки сложно отвести взгляд

Самая сексуальная женщина-агент мирового футбола, а по совместительству супруга аргентинского нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала фото, от которого голова идет кругом.

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Во-первых, голова кружится от высоты – Ванда сделала селфи у окна в одном из небоскребов Милана.

Во-вторых, от самой Ванды и ее пышного бюста.

"Дом, родимый дом. Если ты доверяешь мне, я могу заставить тебя забыть о прошлом", – так подписала этот снимок в своем Instagram Ванда Нара

Напомним, в свое время Мауро Икарди играл за миланский Интер, однако после скандала, когда его лишили в этом клубе капитанской повязки, Ванда устроила переход мужа в ПСЖ.

Правда, сейчас Икарди не может помочь ПСЖ из-за травмы, которая, впрочем, позволила ему провести немного времени в Милане и с красавицей женой вот так отметить День поцелуев:

Отметим, что Ванда Нара, которой сейчас 34, и Мауро Икарди (28) поженились в мае 2014 года. Икарди увел ее у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.

Смотрите больше фото Ванды

/ Фото: Instagram

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