От 5 до 25 лет тюрьмы. Кто виноват в смерти Марадоны

В смерти Марадоны виновны 8 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

Сердце легендарного аргентинца перестало биться 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Умер Диего Марадона в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Диего Марадона и Леопольде Луке / Фото: Instagram

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Почти полтора года расследования смерти, привели аргентинских правоохранителей к выводу, что в трагической утрате виноваты сразу 8 человек, которые предстанут перед судом. Всем выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве. Каждому грозит тюремное заключение от 5 до 25 лет.

Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Отвечать перед судом придется лечащему врачу Марадоны, психиатру, который работал с экс-футболистом, а также шести другим медицинским работникам. Полиция считает, что медики действовали халатно и безрассудно, а их невнимательность и упущения привели к летальному исходу. При должном врачебном вмешательстве этого можно было бы избежать.

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Памятник Диего Марадоне в Буэнос-Айресе / Фото: Twitter

Аргентина помнит своего героя, поэтому увековечила его образ возле аэропорта Буэнос-Айреса. Статуя Диего Марадоны в натуральную величину была открыта 15 декабря 2021 года, в международном аэропорту Эсейса.