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Остановите геноцид. Ярмоленко призвал мировых лидеров спасти людей из "Азовстали"

Сергей Шаховец
7 мая, 13:31
В заблокированном Мариуполе российские войска продолжают штурм завода "Азовсталь", где находятся сотни гражданских и раненных военных

Андрей Ярмоленко просит помочь спасти людей в Мариуполе / Фото: Getty Images

Рашисты круглосуточно обстреливают из всех видов оружия территорию завода, не оставляя шансов выжить находящимся там людям.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к мировым лидерам с призывом организовать зеленый коридор для эвакуации всех находящихся на "Азовстали".

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"Из корабельной и наземной артиллерии, из танков, с боевых самолетов "Азовсталь", на котором находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливаются россиянами. На заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ. Каждый день умирают гражданские и военные.

Армия РФ несет потери / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны. Просим международные организации и мировых политиков и дипломатов давить на Путина и содействовать организации зеленого коридора для всех на "Азовстали": гражданских, военных, раненых, убитых. Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть", – сказал Ярмоленко в своем Instagram.

Ранее директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, как клуб в благотворительном матче поддержал героев, которые защищают Мариуполь. Игроки команды вышли в футболках с надписью WeAzovstal, чтобы напомнить миру о героях, обороняющих город.

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Шахтер рассказывает всему миру о геноциде украинцев / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня