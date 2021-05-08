Оскорбляют тех, кто их кормит: Барселона обиделась на решение УЕФА по Суперлиге

Испанский гранд считает вердикт футбольных чиновников несправедливым и требует к себе уважения, поскольку реформы в еврокубках уже давно назрели

Гризманн и Месси, Барселона / Фото: Reuters

Продолжается разбирательство по делу футбольной Суперлиги. Вчера УЕФА оштрафовал клубы, вышедшие из Суперлиги, а остальных ждут более серьезные санкции. Напомним, элитный турнир создавали 12 клубов, но после волны протестов там остались лишь Реал, Барселона и Ювентус.

Уже стала известна реакция каталонского клуба на решение функционеров. Официальное заявление сделают сегодня, в субботу, а его смысл приводит испанское издание Mundo Deportivo.

В частности, в нем говорится, что позиция УЕФА неприемлема, а клубы заслуживают к себе уважения. Мол, УЕФА играет с огнем, оскорбляя клубы, которые его кормят. Более того, Барселона утверждает, что сделала бы историческую ошибку, будучи одним из клубов-основателей и выйдя из Суперлиги. Поскольку уже давно назрели структурные реформы для повышения финансовой стабильности и жизнеспособности мира футбола.

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Тем временем, Барса и Реал борются с Атлетико за "золото" чемпионата Испании. Пока что они отстают от команды Диего Симеоне на два очка, но впереди еще четыре тура. Сегодня каталонцы принимают Атлетико.

Смотрите, как Барселона играла вничью с ПСЖ в Лиге чемпионов: