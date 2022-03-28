Оскар для "Королевы баскетбола"! Фильм о легендарной Харрис удостоен высшей кинопремии

"Королева баскетбола" удостоена премии Оскар

В США состоялась 94-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа. Спорт подарил несколько успехов для великих людей.

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Ей было всего 66. Биполярное расстройство и другие заболевания превратили последние годы жизни в настоящий ад. Люсия Харрис – легенда женского баскетбола, которая не дожила до еще одной своей победы.

Сердце американской баскетболистки перестало биться в январе 2022 года, а спустя 2 месяца она покорила новую высоту и одержала победу посмертно. Кинолента Бена Праудфута "Королева баскетбола" стала победителем премии Оскар 2022 года в номинации лучший короткометражный документальный фильм. Главной героиней канадского режиссера стала именно Люсия Харрис.

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Фильм "Королева баскетбола" рассказывает о баскетбольной карьере Харрис, о ее становлении как спортсменки и всех профессиональных достижениях.

За свою карьеры легенда американского и мирового баскетбола добилась много спортивных высот и была первой во многих баскетбольных сферах. Вот несколько главных успехов Харрис:

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Участница первого олимпийского турнира по баскетболу среди женщины (Монреаль-1976)

Первая баскетболистка в мире, которая забросила мяч (набрала очки) на Олимпийских играх

Первая и единственная женщина-баскетболистка, которую выбрали на драфте в НБА (в 1977 году под общим 137-м номером Харрис выбрал Нью-Орлеан Джаз (сейчас Юта Джаз) . Но дебют среди мужчин на таком уровне не произошел из-за беременности.

. Но дебют среди мужчин на таком уровне не произошел из-за беременности. Люсия Харрис первая женщина-афроамериканка в Зале слава баскетбола (включена в 1992 году)

Одна из первых членов Зала славы женского баскетбола (включена в 1999 году)

Вице-чемпионка Олимпийских игр Монреаль-1976

Чемпиона Панамериканских игр Мехико-1975

Невероятная история американской баскетболистки заставила приклониться к ее истории жюри кинопремии Оскар.

Уилл Смит получил "Оскар" / Фото: Getty Images

Это не единственный спортивный успех на Оскаре-2022. Роль отца теннисисток сестер Уильямс в фильме "Король Ричард" подарила дебютный Оскар актер Уиллу Смиту, несмотря на огромный багаж в кинематографе.