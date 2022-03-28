Оскар для "Королеви баскетболу"! Фільм про легендарну Харріс удостоєний вищої кінопремії

"Королева баскетбола" здобула премію Оскар

У США відбулася 94-а церемонія вручення нагород премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" за заслуги у сфері кінематографа. Спорт подарував кілька успіхів великим людям.

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Їй було всього 66. Біполярний розлад та інші захворювання перетворили останні роки життя на справжнє пекло. Люсія Харріс – легенда жіночого баскетболу, яка не дожила до ще однієї своєї перемоги.

Серце американської баскетболістки перестало битися у січні 2022 року, а через 2 місяці вона підкорила нову висоту та здобула перемогу посмертно. Кінострічка Бена Праудфута "Королева баскетболу" стала переможцем премії Оскар 2022 року у номінації найкращий короткометражний документальний фільм. Головною героїнею канадського режисера стала саме Люсія Харріс.

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Фільм "Королева баскетболу" розповідає про баскетбольну кар'єру Харріс, про її становлення як спортсменки та всі професійні досягнення.

За свою кар'єру легенда американського та світового баскетболу досягла багато спортивних висот і була першою в багатьох баскетбольних сферах. Ось кілька головних успіхів Харріс:

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Учасниця першого олімпійського турніру з баскетболу серед жінки (Монреаль-1976)

Перша баскетболістка у світі, яка закинула м'яч (набрала очки) на Олімпійських іграх

Перша та єдина жінка-баскетболістка, яку вибрали на драфті в НБА (1977 року під загальним 137-м номером Харріс обрав Нью-Орлеан Джаз (зараз Юта Джаз) . Але дебют серед чоловіків на такому рівні не відбувся через вагітність.

. Але дебют серед чоловіків на такому рівні не відбувся через вагітність. Люсія Харріс перша жінка-афроамериканка у Залі слава баскетболу (включена у 1992 році)

Одна з перших членів Залу слави жіночого баскетболу (включена у 1999 році)

Віце-чемпіонка Олімпійських ігор Монреаль-1976

Чемпіона Панамериканських ігор Мехіко-1975

Неймовірна історія американської баскетболістки змусила прихилитись до неї журі кінопремії Оскар.

Вілл Сміт отримав "Оскар" / Фото: Getty Images

Це не єдиний спортивний успіх на Оскар-2022. Роль батька тенісисток сестер Вільямс у фільмі "Король Річард" подарувала дебютний Оскар актору Віллу Сміту, незважаючи на величезний багаж у кінематографі.