Орки изуродовали наши жизни. Крик души олимпийской чемпионки

Слезы Ольги Харлан из-за войны / Фото: instagram/olgakharlan, Коллаж: Сегодня

"Война – наша реальность", – олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан до сих пор не может прийти в себя из-за военное агрессии России, армия которой продолжает обстреливать и уничтожать города, в том числе и ее родной Николаев.

/ Фото: instagram/olgakharlan

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Украинская спортсменка проявила инициативу и не оставила одних молодых фехтовальщиков, которые смогли отправиться на юниорский чемпионат мира. Она оказала консультативную поддержку, а теперь все эмоции выплеснула в своем Instagram.

"Это наша реальность жить с тем, что ВОЙНА в нашем доме. На чемпионате мире по юниорам и кадетам я была в качестве тренера, точнее, консультанта. Ребятам, которым пришлось покинуть свои дома и переехать в разные страны для тренировок, нужен был кто-то, кто будет сопровождать их. У них было всего пару недель, чтобы хоть как-то подготовиться к этому турниру. Ребята держались изо всех сил. Но время соревнований мы попросили ребят минимизировать чтение новостей, попросили больше общаться с родителями. Но я уверена, что они всё видели, потому что об этом знает весь мир. И об этом ДОЛЖЕН знать весь мир…"

К сожалению, горе коснулось и большой спортивной семьт Ольги Харлан – погиб отец ее напарницы по чемпионской команде Елены Гладырь:

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"Буча, Ирпень, Гостомель, Николаевская ОГА… Слёзы, боль, до дрожи охватывающий тебя ужас от увиденного. Соболезнование подруге о потере ее отца, сопереживание, осознание того, что её жизнь и жизнь её семьи уже не будет прежней… И так же семей, которые потеряли своих родных с первого дня войны. Звери! Они само ЗЛО! Все они! И прощения быть просто не может. И его не будет. Никогда. Мы будем жить с этой ненавистью всю нашу жизнь и этому противиться не будем".

Украинскиий спорт един в отношении к российскому народу. Порцию ненависти к оккупантам высказал победитель Кубка УЕФА.