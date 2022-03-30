Определились все африканские участники Мундиаля

Камерун, Марокко и Тунис могут заказывать билеты в Катар / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Во вторник, 29 марта, состоялись повторные поединки квалификационного отбора на ЧМ-2022 в африканской зоне.

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На стадионе Стад Мохамед V в Касабланке встреча между сборными Марокко и ДР Конго закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля (первый матч 2:0).

В параллельном поединке команда Туниса сыграла вничью (0:0) со сборной Мали и добыла путевку на Мундиаль. Первый поединок закончился минимальной победой Туниса 1:0.

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И наконец, пятым участником Мундиаля от Африки стала сборная Камеруна, которая сумела на последних секундах встречи вырвать победу у Алжира (2:1). В первом матче сильнее были алжирцы (1:0).

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Таким образом, пять путевок от Африки на Мундиаль завоевали команды: Сенегала, Ганы, Марокко, Туниса и Камеруна.

Напомним, что на нашем сайте вы можете узнать всех участников ЧМ-2022 в Катаре.