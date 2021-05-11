Определились конкуренты Динамо в Лиге чемпионов: кто уже получил путевку в групповой этап

/ Фото: UEFA.com
В следующем сезоне Лига чемпионов пройдет по старому формату: в групповой стадии сыграют 32 команды, половина из которых получит пропуска в плей-офф. Нынче же ведется борьба за места в элитный турнир и довольно большие призовые деньги.
Тем временем, финал Лиги чемпионов официально переносят из Стамбула.
Как известно, чемпион Украины в сезоне 2021/2022 сразу попадает в основной раунд. Пока что известны лишь 11 компаньонов Динамо, которые также гарантировали себе участие в турнире. Приводим их список, который постепенно будет дополняться.
Испания: Атлетико (Мадрид), Реал (Мадрид), Барселона, Севилья.
Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед.
Германия: Бавария (Мюнхен), Лейпциг.
Другие страны: Интер (Италия), Динамо (Киев, Украина), Аякс (Нидерланды), Зенит (Россия), Спортинг (Португалия).
Как видим, самое большое представительство уже выставила Испания. Представительство каждой страны, напомним, определяется по таблице коэффициентов – то есть, зависит от успешности клубов в еврокубках.
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Смотрите, как Динамо разгромило Колос в последнем туре чемпионата Украины:
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