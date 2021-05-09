Опасно: о чем Зинченко боится спросить у Шевченко, чтобы не остаться без Евро-2020

Зинченко разговаривал с Андреем Шевченко после выхода в финал, но забыл спросить, за кого он будет болеть: за своего подопечного в национальной команде или бывший клуб

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко в программе своей супруги "Влада Седан" рассказал о своем разговоре с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко после выхода в финал Лиги чемпионов и о том, о чем боится у него спросить.

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"Сразу на следующий день Андрей Николаевич позвонил, мы с ним переговорили. Но, к сожалению, забыл у него спросить, за кого он будет болеть в финале. Действительно, такой вопрос, который тебе стоит ему задать", – обратился к Владе футболист.

Девушка предложила Александру самому это сделать, на что он с улыбкой коротко ответил: "Опасно".

Дело в том, что в финале турнира МанСити встретится с Челси, за который в свое время выступал Андрей Шевченко. Вдруг Шева обидится и не включит Зинченко в заявку на Евро-2020.

Главный поединок турнира пройдет в Стамбуле 29 мая. Кстати, мы писали, что в Британии призывают болельщиков не ехать на финал Лиги чемпионов в Турцию.