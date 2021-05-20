Опасная страсть украинской чемпионки: гнала по бездорожью, несмотря на желание убежать

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Добрынская рассказала, как осваивает новые виды спорта и боится не справиться с управлением и упасть

Наталья Добрынская любит ездить на мотоцикле / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка 2008 года по многоборью и мама троих детей Наталья Добрынская призналась, что постоянно пробует что-то новое. И вот на Кипре легкоатлетка осваивала езду по бездорожью на спортивных мотоциклах. Ранее мы писали, что украинская чемпионка недовольна телом после троих детей.

"Я обожаю осваивать новые виды спорта! Это неповторимые эмоции, которые далеки от приятных. Тут и страх, волнение, и неизвестность. И что будет, если не получится, упаду, а не справлюсь с управлением, не смогу... Первое, что хочется сделать – убежать. Но обратной дороги нет. Ты делаешь первый шаг навстречу новому, и все становится на свои места. В спорте нет времени отвлекаться! Спорт поглощает. Техника, внимание, концентрация, выполнение", – рассказала Наталья в Instagram

Добрынская призналась, что не все получается с первого раза: "Но надо просто продолжать вдохновенно работать, и с каждой тренировкой ты чувствуешь себя увереннее, чувствуешь, как вид тебе подчиняется, и все возможно! А после тренировки... Это невозможно описать словами, это состояние, которое можно почувствовать и от которого трудно отказаться!"

Ранее Добрынская получила именную звезду на специальной аллее.

Также олимпийская чемпионка сама расписала детскую: "Какое же это удовольствие – рисовать! А особенно для ребенка".

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