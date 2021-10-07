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Опа, а где Усик? Почему чемпион не попал в рейтинг лучших боксеров мира

Любомир Луканюк
7 октября, 21:36
Дерек Чисора назвал пять лучших супертяжеловесов современности. Британец считает, что главное – собирать полные стадионы, а не выигрывать титулы

Чисора проиграл Усику по очкам

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора назвал свой рейтинг лучших представителей супертяжелого веса.

Интересно, что в списке не оказалось чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF Александра Усика, который недавно побил Энтони Джошуа.

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Вот топ-5 боксеров по версии Чисоры:

  1. Тайсон Фьюри
  2. Энтони Джошуа
  3. Диллиан Уайт
  4. Дерек Чисора
  5. Джо Джойс

Свой выбор Чисора объяснил так:

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"Как по мне, самый важный показатель – это когда ты заполняешь арены. А все те, кто за свою карьеру собрал больше всех титулов... Ну и чего вы, блин, добились в боксе?"

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Напомним, что в прошлом году Чисора в конкурентном бою проиграл по очкам Усику. А в мае этого года уступил раздельным решением экс-чемпиону мира Джозефу Паркеру. 18 декабря в Манчестере Чисора и Паркер проведут матч-реванш, пишет сайт vringe.

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