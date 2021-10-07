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Опа, а де Усик? Чому чемпіон не потрапив до рейтингу кращих боксерів світу

Любомир Луканюк
7 жовтня, 21:36
Дерек Чісора назвав п'ять кращих важковаговиків сучасності. Британець вважає, що головне – збирати повні стадіони, а не вигравати титули

Чісора програв Усику за очками

Знаменитий британський боксер Дерек Чісора назвав свій рейтинг кращих представників суперважкої ваги.

Цікаво, що в списку не виявилося чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександра Усика, який недавно побив Ентоні Джошуа.

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Ось топ-5 боксерів за версією Чісори:

  1. Тайсон Ф'юрі
  2. Ентоні Джошуа
  3. Ділліан Уайт
  4. Дерек Чісора
  5. Джо Джойс

Свій вибір Чісора пояснив так:

"Як на мене, найважливіший показник – це коли ти заповнюєш арени. А всі ті, хто за свою кар'єру зібрав більше всіх титулів... Ну і чого ви, блін, домоглися в боксі?"

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Нагадаємо, що в минулому році Чісора в конкурентному бою програв за очками Усику. А в травні цього року поступився роздільним рішенням ексчемпіону світу Джозефу Паркеру. 18 грудня в Манчестері Чісора і Паркер проведуть матч-реванш, пише сайт vringe.

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