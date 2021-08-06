Они вошли в историю: Горуна и еще три каратиста эмоционально отпраздновали медали Олимпиады

Радость медалистов Олимпийских игр в Токио / Фото: Reuters
На церемонии награждения медалистов Олимпийских игр, выступавших сегодня в карате, был просто шквал эмоций! Впервые в истории Игр были разыграны медали в мужском карате.
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Итальянец Луиджи Буса, выигравший золотую медаль просто прыгал от счастья. Свою награду он пробовал на зуб, примерял к глазу и готов был обнять весь мир!
На общем фото спортсмены просто сияли от радости.
Станислав Горуна и Луиджи Буса, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters
А украинец Станислав Горуна вместе со своим другом и серебряным призером Агаевым из Азербайджана все время были вместе и несказанно радовались успехам друг друга. Парни точно на этом не остановятся, а потребуют продолжения банкета!
Горуна и Агаев рады успехам друг друга / Фото: Reuters
Радость медалистов Олимпийских игр в Токио / Фото: Reuters
Напомним, что сегодня бронзовую награду в карате завоевал украинский спортсмен из Львова Станислав Горуна. Он дошел до полуфинала соревнований, где уступил будущему олимпийскому чемпиону Луиджи Буса.
Все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.
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