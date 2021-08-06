Они вошли в историю: Горуна и еще три каратиста эмоционально отпраздновали медали Олимпиады

Призеры Олимпийских игр в Токио не сдерживали своих эмоций на пьедестале почета

Радость медалистов Олимпийских игр в Токио / Фото: Reuters

На церемонии награждения медалистов Олимпийских игр, выступавших сегодня в карате, был просто шквал эмоций! Впервые в истории Игр были разыграны медали в мужском карате.

Читайте также: Первую зарплату получил в 13 лет! Украинскому вундеркинду поклонницы шлют посылки из Китая

Итальянец Луиджи Буса, выигравший золотую медаль просто прыгал от счастья. Свою награду он пробовал на зуб, примерял к глазу и готов был обнять весь мир!

На общем фото спортсмены просто сияли от радости.

Станислав Горуна и Луиджи Буса, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters Реклама

А украинец Станислав Горуна вместе со своим другом и серебряным призером Агаевым из Азербайджана все время были вместе и несказанно радовались успехам друг друга. Парни точно на этом не остановятся, а потребуют продолжения банкета!

Горуна и Агаев рады успехам друг друга / Фото: Reuters

Радость медалистов Олимпийских игр в Токио / Фото: Reuters

Напомним, что сегодня бронзовую награду в карате завоевал украинский спортсмен из Львова Станислав Горуна. Он дошел до полуфинала соревнований, где уступил будущему олимпийскому чемпиону Луиджи Буса.

Все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.