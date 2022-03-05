Они игнорируют войну! Зинченко наехал на футболистов сборной России

Александр Зинченко активно выступает против войны России и Украины / Фото: Getty Images

Российское вторжение в Украину продолжается уже десятый день. Армия РФ бомбит украинские города и не щадит даже мирное население.

Против агрессии фашистов восстал даже мир спорта. Особенно активно выступает против оккупантов хавбек сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко.

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Ранее футболист закрыл рот тем, кто считает его российским игроком. Также на днях Александр дал интервью ВВС, рассказав о войне в стране.

"В полночь по британскому времени моя жена разбудила меня и плакала. Я был в шоке. Она показала мне видео, фотографии, что сейчас происходит в Украине. Есть чувство, когда кто-то из твоих близких умирает. Такое ощущение, будто тебе так плохо внутри. Но это еще хуже. Я просто плачу. Уже неделю, я не считаю сколько, но даже могу остановить машину, без разницы где, могу просто плакать из ничего. Я постоянно про это думаю.

Александр Зинченко мчится к своему очередному чемпионству / Фото: Getty Images

Представьте себе место, где вы родились, выросли. А там просто пусто. Скажу честно, если бы не моя дочь, семья, я бы был там. Я просто такой родился. Я знаю людей со своей страны, их менталитет. Все они думают одинаково. Я так горжусь тем, что я украинец, и буду всегда гордиться до конца жизни. Когда ты смотришь на людей, как они борятся за свою жизнь... Я знаю людей, менталитет моего народа. Они предпочтут умереть, а не сдаться. Очень благодарен этим людям за поддержку. Я не представлял, что так буде. Большое спасибо, я ценю это".

Лидер сборной Украины Александр Зинченко / Фото: Reuters

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Также Александр прокомментировал гробовое молчание от российских футболистов. Кроме общих фраз, те ни разу не высказались о войне, которую развязала их страна в Украине.

"Я разговаривал со многими людьми, которые на нашей стороне. Они сказали, что то, как это показывает российское телевидение – смешно. Моя миссия – показать остальному миру, что происходит сейчас. На юге Украины несколько городов, куда приезжают россияне, проводят фальшивые акции протеста типа "мы хотим быть с Россией" и тому подобное. Могу показать миллион фотографий, видео, что они сейчас делают. Там люди голодуют, просто выживают, спят на земле, в бункерах. Они не могут жить нормальной жизнью.

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Меня удивило, что никто из российских футболистов ничего не сказал. Многие из них играют в национальной сборной, у них много подписчиков. Они могут что-то сделать, чтобы остановить эту войну, народ их слышит. Я знаю, что они напуганы. Но чего они боятся? С ними ничего не сделают. По крайней мере, они могут заявить о своей позиции, но они просто игнорируют это".

Отметим, что у футболиста Манчестер Сити в Москве живет мама. Сам Зинченко родился в Радомышле. Позже его родители развелись и со временем его мать вышла замуж за футбольного тренера Виктора Карапету. С ним она и переехала в Москву, где живет на данный момент.