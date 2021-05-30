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Она точно родила троих детей? Жена Тараса Степаненко опять "обжигает" в бикини

30 мая, 19:12

Андрей Трофимов

Супруга лидера сборной Украины похвасталась восхитительной талией на отдыхе в Турции. Фолловеры не верят, что так можно выглядеть после трех родов

Невероятная красотка Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Жена полузащитника Шахтера и сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита снова принялась восхищать публику своей фигурой в бикини.

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Пока Тарас в составе национальной команды готовится к финальной части Евро, его супруга с тремя детьми отправилась в турецкий Кемер. Компанию им на берегу Средиземного моря составила жена еще одного сборника Сергея Кривцова, Юлия, и их трое детишек.

Как призналась Маргарита Степаненко, в последнее время она активно боролась с весом, который считала лишним. "Похудеть больше, чем на 5 кг, было непросто! Никогда я не разъедалась до 56 кг, за исключением беременностей", – разоткровенничалась девушка.

Процесс похудения, судя по словам Маргариты, шел мучительно. Правильное питание, интервальное голодание, а также спорт, кардио, массаж особо не помогали. Наконец, "талия вернулась".

И супруга Тараса Степаненко уже похвасталась ею из Кемера в Instagram.

А одна из подписчиц поинтересовалась: "Вы точно родили троих детей?"

"Да))) Все мои", – с юмором ответила Маргарита

Напомним, ранее во время зимнего отдыха на Мальдивах Маргарита Степаненко также стала звездой Instagram – от нее просто невозможно было оторвать взгляд.

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WAGs жена футболиста Маргарита Степаненко

Источник: Сегодня|Спорт

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