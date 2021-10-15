Он жив? После удара в голову спортсмен рухнул без чувств

Супербон нокаутирует Петросяна

На турнире по кикбоксингу ONE Championship состоялся поединок за чемпионский титул в полулегком весе. Супербон Банчамек из Таиланда встречался с Геворгом Петросяном, который представляет Италию.

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Во втором раунде Супербон нанес сопернику мощнейший удар ногой в голову, после которого Петросян потерял сознание и упал на спину.

Супербон прервал серию Петросяна из 19 побед подряд. Всего в профессиональной карьере Геворга теперь 37 побед и два поражения.

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