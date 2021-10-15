15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Он жив? После удара в голову спортсмен рухнул без чувств

Любомир Луканюк
15 октября, 20:28
В чемпионском поединке по кикбоксингу Банчамек нокаутировал Петросяна во втором раунде

Супербон нокаутирует Петросяна

На турнире по кикбоксингу ONE Championship состоялся поединок за чемпионский титул в полулегком весе. Супербон Банчамек из Таиланда встречался с Геворгом Петросяном, который представляет Италию.

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Во втором раунде Супербон нанес сопернику мощнейший удар ногой в голову, после которого Петросян потерял сознание и упал на спину.

Супербон прервал серию Петросяна из 19 побед подряд. Всего в профессиональной карьере Геворга теперь 37 побед и два поражения.

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Ранее мы писали, что в московском метро трое дагестанцев избили мужчину, заступившегося за девушку. Звезда UFC Хабиб Нурмагомедов пошутил над инцидентом вместо того, чтобы осудить поведение земляков.

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