15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Він живий? Після удару в голову спортсмен впав непритомний

Любомир Луканюк
15 жовтня, 20:28
У чемпіонському поєдинку з кікбоксингу Банчамек нокаутував Петросяна в другому раунді

Супербон нокаутує Петросяна

На турнірі з кікбоксингу ONE Championship відбувся поєдинок за чемпіонський титул у напівлегкій вазі. Супербон Банчамек із Таїланду зустрічався з Геворгом Петросяном, який представляє Італію.

Читайте також: Удар сокири: боєць витримав жорсткий прийом, а потім замісив суперника

Реклама

У другому раунді Супербон завдав суперникові потужний удар ногою в голову, після якого Петросян знепритомнів і впав на спину.

Супербон перервав серію Петросяна з 19 перемог поспіль. Всього в професійній кар'єрі Геворга тепер 37 перемог і дві поразки.

Реклама

Раніше ми писали, що в московському метро троє дагестанців побили чоловіка, який заступився за дівчину. Зірка UFC Хабіб Нурмагомедов пожартував над інцидентом замість того, щоб засудити поведінку земляків.

Читайте також:

Реклама