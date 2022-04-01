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Он пережил бомбежки! Мама чемпиона надежно спрятала его трофей

Андрей Трофимов
1 апреля, 22:00
Чемпион Bellator Ярослав Амосов показал, где хранился его чемпионский пояс, когда в Ирпене орудовали рашисты

Амосов показал своим братьям по оружию чемпионский пояс / Фото: Коллаж: Сегодня

13 мая в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов должен был защищать титул чемпиона Bellator.

Но он взял оружие в руки, чтобы защищать свою страну от российских фашистов.

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Ярослав живет в Ирпене, поэтому после освобождения города наведался домой. И достал из схрона свой чемпионский пояс.

"Пояс с большой историей! Теперь я его точно не отдам. Мама его надежно спрятала, и он пережил бомбежки", – показал в соцсетях Ярослав, где хранился трофей.

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Кстати, смотрите эмоциональное обращение чемпиона Bellator под пулями и взрывами.

Чемпион Bellator Ярослав Амосов / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram s_amoskin