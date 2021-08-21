Он не паратрупер, он труп. В России добивают своего Десантника после удушения

Конго победил Харитонова удушением / Фото: BellatorMMA

Известный российский представитель смешанных единоборств, актер Олег Тактаров жестко проехался по своему соотечественнику – 41-летнему Сергею Харитонову, который в США проиграл еще более возрастному спортсмену – 46-летнему французу Чейку Конго.

Как мы писали ранее, Конго по прозвищу Тьма удушением победил Харитонова, известного по прозвищам Десантник и Паратрупер.

Сергей Харитонов после поражения от Чейка Конго

После столь плачевного для Харитонова исхода Тактаров назвал его не иначе как трупом.

"Конго победил удушающим. Он знал, что я**а трогать нельзя и поэтому тронул шею. А если серьезно, то борьба будет с вами и в 46 лет. А ударка уходит в 32 у легких весов и 36-38 у тяжелых. Вам решать, на что делать акцент в тренировках"

"P. S. Ну а без дыхалки (ММА-дыхалки) можете забыть, что я выше написал – вам ничего не поможет. Труп может быть ударником или борцом, или все делать хорошо, но он – труп", – написал Тактаров в Instagram

Ранее мы писали, что на турнире по смешанным единоборствам PFL 8 в Голливуде бразилец Реннан Феррейра в первом же раунде жестоким ударом в голову отключил британца Стюарта Остина. Вырубил, как Кличко!