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Он не мелкий. Тренер назвал преимущества Усика в бою с Джошуа

Любомир Луканюк
16 августа, 18:08
Тедди Атлас ожидает интересный бой между Усиком и Джошуа, тренер назвал главные преимущества украинца в поединке с чемпионом

Атлас ожидает интересный бой

Известный тренер Тедди Атлас высказал свое мнение о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Александром Усиком.

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"Усик знает, как побеждать, он очень талантливый. Многие люди за пределами нашего спорта не понимают этого. Они не понимают, что я имею в виду, когда говорю, что он знает, как побеждать. Но Усик это знает. Александр всегда побеждал. Усик побеждал на Олимпиаде, во всех боях в первом тяжелом весе, он собрал все титулы. У него есть подобный настрой, уверенность и вера.

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Кроме того, у Усика хорошие ноги. Когда он поднялся в супертяжелый вес и предстал перед большими парнями, он не был слишком мелким. Так что это очень интересный бой, очень-очень интересный", – цитирует Атласа Isport.

Как известно, бой пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур, вмещающем около 62 тысяч зрителей. Все билеты на поединок были куплены за 24 часа.

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