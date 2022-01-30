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"Омикрон" у Ирины Морозюк: жена экс-капитана Динамо терпит жуткие боли

Андрей Трофимов
30 января, 18:40
Ирина Морозюк, недавно снова сошедшаяся со своим мужем экс-капитаном Динамо Николаем Морозюком, пожаловалась на ужасную боль в ногах и кистях рук

Ирина Морозюк: "Ни у кого из знакомых такого не было" / Фото: Коллаж: Сегодня

По словам жены Николая Морозюка Ирины, регулярно выкладывающей откровенные фото в соцсетях, у нее штамм коронавируса – "Омикрон".

"Ребят, кто болел этим "Омикроном"... Я не знаю, было это у вас или нет, но у меня просто ужасно болят стопы, голеностопы и кисти рук. Так болят! Такие спазмы сильные. Легче становится, когда я их окунаю в горячую воду. А потом одеваю теплые носки. Это немного облегчает боль. Ни у кого из знакомых такого не было, только у меня. Я этому не удивляюсь, потому что я ж Ирина Морозюк. У меня не может быть все как у людей".

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

"Ужасное ощущение – как будто у бабки крутит ноги. Даже не крутит. А чисто болят ноги", – рассказала у себя в сториз Ирина Морозюк, показав, как окунает свои ноги в ванной.

Это не первое заболевание COVID-19 у Ирины Морозюк. Она перенесла коронавирус еще весной 2020 года. "У меня начало першить за грудиной и хотелось покашливать. Потом поднялась температура: не выше 37,5, но было очень хреново. Это продолжалось три дня, а на четвертый температура ушла и мне стало легче", – говорила тогда Ирина.

Ирина Морозюк всегда говорит, что думает / Фото: Instagram

Добавим, что ее муж Николай Морозюк после трех лет в Турции недавно вернулся в Украину и подписал контракт с одесским Черноморцем.

Николай и Ирина Морозюк снова вместе / Фото: Instagram