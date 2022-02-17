Олимпийская жесть: фристайлист в полете врезался в оператора (видео)

Столкновение финна с оператором / Фото: Reuters

21-летний финн Йон Саллинен выступал в квалификации лыжного хаф-пайпа и во время одного из прыжков врезался в оператора и упал сам.

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"Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль, что так случилось. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и зацепил оператора", – приводит слова Саллинена NRK.

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После падения фристайлист из Финляндии сломал ключицу. Он вышел на вторую попытку, но из-за боли не смог хорошо выступить и не пробился в финал, заняв последнее, 24-е, место.

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