Олимпик выключил Зарю из гонки за Лигу чемпионов

В перенесенном матче украинской Премьер-лиги Олимпик сенсационно обыграл Зарю и прервал свою серию из одиннадцати поединков без побед

Заря vs Олимпик / Фото: официальный сайт УПЛ

25 апреля Заря обыграла Олимпик в матче 23-го тура УПЛ. А сегодня клубы вновь встретились. Это был перенесенный поединок 10-го тура. И мотивация в обеих команд была запредельной. В случае победы Зарю от второго места и Лиги чемпионов отделяло всего одно очко. А Олимпику отступать некуда – позади Первая лига.

У донецкого клуба была удручающая серия: в последних 11 матчах Премьер-лиги – 9 поражений и 2 ничьи. Сегодня серия прервалась.

Заря хорошо начала. Даже гол забила, но после VAR рефери отменил взятие ворот – усмотрел нарушение правил. А потом последовало удаление. Голкипер луганчан Никола Василь сфолил за пределами штрафной и увидел красную карточку. Хотя пострадавший Каргбо до этого был в офсайде. Неоднозначное решение судьи.

Олимпик четко реализовал лишнего. После перерыва. Сначала Бабенко замкнул фланговую передачу.

А за ним отличился Тейшейра, который разобрался с защитником и вратарем.

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Гол престижа луганчане забили в компенсированное время.

Олимпик – Заря – 2:1

Голы: Бабенко (53), Тейшейра (72) – Аллахяр (90+2)

Удаление: Василь (31)

Турнирная таблица