Обидел своих бывших: Шахаб принес Заре победу над Олимпиком в УПЛ

Луганская команда обыграла донецкую благодаря голу иранского форварда и приблизилась к Шахтеру в чемпионате Украины на расстояние четырех очков

Боевым получилось противостояние в первом матче воскресенья в чемпионате страны. После тяжелого полуфинала Кубка Украины в Александрии Заря на запорожской "Славутич-Арене" смогла-таки дожать Олимпик и утвердиться на третьем месте.

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Вашему вниманию – расписание, прогнозы и результаты 23-го тура УПЛ.

Номинальные хозяева открыли счет на 12-й минуте. Рефери Максим Козыряцкий, который неправильно назначил 11-метровый в недавней встрече Агробизнеса и Динамо, на этот разу указал на "точку" за фол против Владислава Кочергина. И Владлен Юрченко четко переиграл Артема Кичака – 1:0.

В начале второй половины 11-метровый назначили уже в ворота Николи Василя, и арендованный у Динамо бельгиец Джуниор Каргбо также огорчил кипера – 1:1.

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Решающий же удар нанес Захеди Шахаб, который вышел на поле вместо Александра Гладкого на 67-й минуте. Всего через три минуты в игре иранский нападающий хлестким ударом низом огорчил свою бывшую команду – 2:1.

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На нашем сайте идет онлайн-трансляция Александрия – Шахтер.

Заря теперь на четыре очка отстает от "горняков" и на столько же убежала от Колоса.

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Смотрите, как Заря пробилась в финал Кубка Украины после серии пенальти в Александрии:

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