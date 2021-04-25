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Обидел своих бывших: Шахаб принес Заре победу над Олимпиком в УПЛ

25 апреля, 15:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Луганская команда обыграла донецкую благодаря голу иранского форварда и приблизилась к Шахтеру в чемпионате Украины на расстояние четырех очков

Боевым получилось противостояние в первом матче воскресенья в чемпионате страны. После тяжелого полуфинала Кубка Украины в Александрии Заря на запорожской "Славутич-Арене" смогла-таки дожать Олимпик и утвердиться на третьем месте.

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Вашему вниманию – расписание, прогнозы и результаты 23-го тура УПЛ.

Номинальные хозяева открыли счет на 12-й минуте. Рефери Максим Козыряцкий, который неправильно назначил 11-метровый в недавней встрече Агробизнеса и Динамо, на этот разу указал на "точку" за фол против Владислава Кочергина. И Владлен Юрченко четко переиграл Артема Кичака – 1:0.

В начале второй половины 11-метровый назначили уже в ворота Николи Василя, и арендованный у Динамо бельгиец Джуниор Каргбо также огорчил кипера – 1:1.

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Решающий же удар нанес Захеди Шахаб, который вышел на поле вместо Александра Гладкого на 67-й минуте. Всего через три минуты в игре иранский нападающий хлестким ударом низом огорчил свою бывшую команду – 2:1.

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На нашем сайте идет онлайн-трансляция Александрия – Шахтер.

Заря теперь на четыре очка отстает от "горняков" и на столько же убежала от Колоса.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
22
12
5
5
39
19
20
41
Забитые 39
Пропущеные 19
Разница 20
Результаты последних матчей: В П В В П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забитые 32
Пропущеные 21
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забитые 33
Пропущеные 23
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забитые 21
Пропущеные 47
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забитые 20
Пропущеные 36
Разница -16
Результаты последних матчей: В Н В П П
13
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
25
40
-15
18
Забитые 25
Пропущеные 40
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забитые 15
Пропущеные 40
Разница -25
Результаты последних матчей: П В П Н Н

Смотрите, как Заря пробилась в финал Кубка Украины после серии пенальти в Александрии:

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