Олимпиада расширяется: на Играх-2026 будет восемь новых дисциплин

На зимней Олимпиаде-2026 добавиться восемь новых дисциплин / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный олимпийский комитет включил восемь новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия Игр состоится на стадионе, где свой лучший гол забил Андрей Шевченко.

В программу ОИ-2026 вошли:

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соревнования по ски-альпинизму (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета);

смешанные командные соревнования по скелетону;

мужской и женский парный могул во фристайле;

женские соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина;

женские соревнования в санях-двойках.

В программе биатлона изменений нет – сингл-микст не включен в список соревнований Олимпиады.

Напомним, что впервые в истории Игр логотип соревнований был выбран при помощи онлайн-голосования.

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Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.