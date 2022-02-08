8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Олимпиада-2022: расписание всех финалов 9 февраля

Любомир Луканюк
8 февраля, 21:38
В среду на зимних Олимпийских играх в Китае будут разыграны всего шесть комплектов наград – время начала финальных соревнований

Биг-эйр - очень зрелищный вид спорта / Фото: REUTERS

Среда на Играх в Пекине не будет богатой на медальные старты. Всего определятся чемпионы и призеры лишь в шести дисциплинах – горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, санном спорте и шорт-треке.

Расписание медальных стартов на 9 февраля

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ФРИСТАЙЛ

  • 07:45. Биг-эйр (мужчины)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

  • 09:45. Слалом (женщины)

СНОУБОРД

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  • 11:50. Кросс (женщины)

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

  • 15:00. Малый трамплин + гонка на 10 км (мужчины)

ШОРТ-ТРЕК

  • 17:20. 1500 метров (мужчины)

САННЫЙ СПОРТ

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  • 17:35. Сани-двойки (мужчины)

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.