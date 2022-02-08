Олимпиада-2022: расписание всех финалов 9 февраля

Биг-эйр - очень зрелищный вид спорта / Фото: REUTERS
Среда на Играх в Пекине не будет богатой на медальные старты. Всего определятся чемпионы и призеры лишь в шести дисциплинах – горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, санном спорте и шорт-треке.
Расписание медальных стартов на 9 февраля
ФРИСТАЙЛ
- 07:45. Биг-эйр (мужчины)
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
- 09:45. Слалом (женщины)
СНОУБОРД
- 11:50. Кросс (женщины)
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
- 15:00. Малый трамплин + гонка на 10 км (мужчины)
ШОРТ-ТРЕК
- 17:20. 1500 метров (мужчины)
САННЫЙ СПОРТ
- 17:35. Сани-двойки (мужчины)
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Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).
Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.