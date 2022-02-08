8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 9 лютого

Любомир Луканюк
8 лютого, 21:38
У середу на зимових Олімпійських іграх у Китаї буде розіграно всього шість комплектів нагород – час початку фінальних змагань

Біг-ейр - дуже видовищний вид спорту / Фото: REUTERS

Середа на Іграх у Пекіні не буде багатою на медальні старти. Усього визначаться чемпіони та призери лише у шести дисциплінах – гірськолижному спорті, лижному двоборстві, сноуборді, фрістайлі, санному спорті та шорт-треку.

Розклад медальних стартів на 9 лютого

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ФРІСТАЙЛ

  • 07:45. Біг-ейр (чоловіки)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

  • 09:45. Слалом (жінки)

СНОУБОРД

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  • 11:50. Крос (жінки)

ЛИЖНА ДВОБОРСТВО

  • 15.00. Малий трамплін + гонка на 10 км (чоловіки)

ШОРТ-ТРЕК

  • 17:20. 1500 метрів (чоловіки)

САННИЙ СПОРТ

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  • 17:35. Сани-двійки (чоловіки)

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.