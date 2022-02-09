9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Олимпиада-2022: расписание всех финалов 10 февраля

Сергей Шаховец
9 февраля, 20:41
В четверг на зимних Олимпийских играх в Китае будут разыграны восемь комплектов наград – время начала финальных соревнований

В четверг разыграют медали в сноуборде / Фото: Reuters

Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. В четверг определятся чемпионы и призеры в семи дисциплинах – сноуборде, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжным гонкам, фристайле, конькобежном спорте и санном спорте.

Расписание медальных стартов на 9 февраля

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СНОУБОРД

  • 03:30. Хаф-пайп (женщины)
  • 09:20. Кросс (мужчины)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

  • 03:30. Произвольная программа (мужчины)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

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  • 08:15. Суперкомбинация. Слалом (мужчины)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

  • 09:00. Классический стиль, 10 км (женщины)

ФРИСТАЙЛ

  • 13:50. Микст. Акробатика. Финал 2

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

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  • 14:00. 5000 м (женщины)

САННЫЙ СПОРТ

  • 15:30. Смешанная эстафета

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.