Олимпиада-2022: расписание всех финалов 10 февраля

В четверг разыграют медали в сноуборде / Фото: Reuters
Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. В четверг определятся чемпионы и призеры в семи дисциплинах – сноуборде, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжным гонкам, фристайле, конькобежном спорте и санном спорте.
Расписание медальных стартов на 9 февраля
СНОУБОРД
- 03:30. Хаф-пайп (женщины)
- 09:20. Кросс (мужчины)
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
- 03:30. Произвольная программа (мужчины)
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
- 08:15. Суперкомбинация. Слалом (мужчины)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
- 09:00. Классический стиль, 10 км (женщины)
ФРИСТАЙЛ
- 13:50. Микст. Акробатика. Финал 2
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
- 14:00. 5000 м (женщины)
САННЫЙ СПОРТ
- 15:30. Смешанная эстафета
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Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).
Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.