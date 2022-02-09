Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 10 лютого

У четвер розіграють медалі у сноуборді / Фото: Reuters
Олімпійські ігри у Пекіні набирають обертів. У четвер визначаться чемпіони та призери у семи дисциплінах – сноуборді, фігурному катанні, гірськолижному спорті, лижних гонках, фристайлі, ковзанярському спорті та санному спорті.
Розклад медальних стартів на 9 лютого
СНОУБОРД
- 03:30. Хаф-пайп (жінки)
- 09:20. Крос (чоловіки)
ФІГУРНЕ КАТАННЯ
- 03:30. Довільна програма (чоловіки)
ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ
- 08:15. Суперкомбінація. Слалом (чоловіки)
ЛИЖНІ ГОНКИ
- 09:00. Класичний стиль, 10 км (жінки)
ФРИСТАЙЛ
- 13:50. Мікст. Акробатика Фінал 2
КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ
- 14:00. 5000 м (жінки)
САННИЙ СПОРТ
- 15:30. Змішана естафета
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Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).
Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.