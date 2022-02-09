9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 10 лютого

Сергій Шаховець
9 лютого, 20:41
У четвер на зимових Олімпійських іграх у Китаї буде розіграно вісім комплектів нагород – час початку фінальних змагань

У четвер розіграють медалі у сноуборді / Фото: Reuters

Олімпійські ігри у Пекіні набирають обертів. У четвер визначаться чемпіони та призери у семи дисциплінах – сноуборді, фігурному катанні, гірськолижному спорті, лижних гонках, фристайлі, ковзанярському спорті та санному спорті.

Розклад медальних стартів на 9 лютого

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СНОУБОРД

  • 03:30. Хаф-пайп (жінки)
  • 09:20. Крос (чоловіки)

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

  • 03:30. Довільна програма (чоловіки)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

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  • 08:15. Суперкомбінація. Слалом (чоловіки)

ЛИЖНІ ГОНКИ

  • 09:00. Класичний стиль, 10 км (жінки)

ФРИСТАЙЛ

  • 13:50. Мікст. Акробатика Фінал 2

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

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  • 14:00. 5000 м (жінки)

САННИЙ СПОРТ

  • 15:30. Змішана естафета

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.