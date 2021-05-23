Оксана Баюл и ботокс: искреннее заявление фигуристки

По словам легендарной спортсменки, которая в 1994 году принесла Украине первое олимпийское "золото" времен независимости, она остается сама собой на 100 процентов

Оксана Баюл и ее дочка / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, выразила свое отношение к популярной в последние годы пластике. По словам 43-летней легенды, эти методы красоты – не для нее.

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Сегодня Баюл опубликовала в Instagram совместное фото со своей дочкой Софией, которой вскоре исполнится шесть лет, подписав его следующим образом: "Этот естественный цвет волос у Софии – от меня. Я не хожу к врачам колоть ботокс. В свои 43 я – все та же самая "я" на сто процентов. И я обожаю это".

Отметим, что в последнее время чемпионка Лиллехаммера-1994 Баюл буквально засыпает подписчиков в соцсетях фотографиями и видео со своей дочуркой, которую сама же тренирует на льду Лас-Вегаса. Хотя еще несколько лет назад все было совсем иначе.

"Я забеременела сама, без каких-либо медицинских вмешательств, это было, честно говоря, абсолютное чудо, совершенно нереальное, – рассказывала ранее Оксана Баюл. – С того момента я окончательно уверилась в том, что есть где-то свыше ангелы-хранители, которые нам помогают. И все равно: я так боялась, что в моей жизни может что-то нарушиться, что за весь период беременности не выложила в интернет ни одной своей фотографии. Точно так же мы не выкладывали фотографии дочки до тех пор, пока ей не исполнилось два года. Не хотела, чтобы ее сглазили. Можно, конечно, сейчас над моими страхами смеяться, но я в это верю".

Оксана Баюл / Фото: Instagram

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Как мы писали ранее, Оксана Баюл переболела болезнью Крона, заставившей ее пересмотреть свою диету. "Знаете, я сейчас как будто электромобиль. Мне нужно быть предельно осторожной с тем, что попадает в мой двигатель, – говорит Оксана. – Мне пришлось отказаться от кофе, убрала сахар. Вместо этого – овощи, супы. И еще – я стараюсь быть невероятно позитивной!"

Смотрите, в какой сейчас форме Оксана Баюл