Одноклубник Зинченко сменит гражданство, чтобы сыграть на Евро-2020

Во Франции отказались от защитника за 50 миллионов Евро. Тем не менее, у Эмерика Ляпорта есть шанс сыграть на чемпионате Европы за Испанию, если разрешит ФИФА

Эмерик Ляпорт. Фото: REUTERS/Carl Recine

Федерация футбола Испании подала документы в ФИФА о натурализации защитника Манчестер Сити Эмерика Ляпорта. В Испании надеются успеть оформить все необходимые разрешения до Евро-2020.

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Ляпорт родился на юге Франции, однако имеет баскские корни. На юношеском уровне он поиграл за сборные Франции различных возрастов, но так и не дебютировал в национальной команде. Позже Эмерик обвинил наставника французов Дидье Дешама, что он не вызывает его в команду по личным причинам, сообщает goal.com.

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В текущем сезоне Ляпорт провел 27 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах. Transfermarkt оценивает центрального защитника в 50 миллионов евро.

Ранее мы писали, что легенда сборной Украины уйдет из команды после Евро-2020. Знаменитый вратарь завершит карьеру в сборной Украины после 15 лет. За это время Пятов успел сыграть на двух чемпионатах Европы и побывать в заявке на чемпионат мира.