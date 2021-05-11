Одноклубник Зинченко сменит гражданство, чтобы сыграть на Евро-2020

Эмерик Ляпорт. Фото: REUTERS/Carl Recine
Федерация футбола Испании подала документы в ФИФА о натурализации защитника Манчестер Сити Эмерика Ляпорта. В Испании надеются успеть оформить все необходимые разрешения до Евро-2020.
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Ляпорт родился на юге Франции, однако имеет баскские корни. На юношеском уровне он поиграл за сборные Франции различных возрастов, но так и не дебютировал в национальной команде. Позже Эмерик обвинил наставника французов Дидье Дешама, что он не вызывает его в команду по личным причинам, сообщает goal.com.
В текущем сезоне Ляпорт провел 27 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах. Transfermarkt оценивает центрального защитника в 50 миллионов евро.
Ранее мы писали, что легенда сборной Украины уйдет из команды после Евро-2020. Знаменитый вратарь завершит карьеру в сборной Украины после 15 лет. За это время Пятов успел сыграть на двух чемпионатах Европы и побывать в заявке на чемпионат мира.
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