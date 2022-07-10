Одноклассник Шовковского погиб на фронте – реакция легенды Динамо (фото)

Александр Шовковский грустит из-за смерти Сергея Баланчука

Война против России максимально мобилизовала украинских спортсменов вокруг помощи Родине. Многие помогают в гуманитарном или финансовом плане, другие же берут в руки оружие и идут защищать страну в рядах ВСУ.

Вчера стало известно о смерти Сергея Баланчука. Экс-игрок Динамо погиб в районе Бахмута под артиллерийским обстрелом. Несмотря на неудачную карьеру, Сергей учился в одном классе с легендой украинского футбола Александром Шовковским.

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Новость о смерти одноклассника не оставила равнодушным ассистента главного тренера сборной Украины. Вратарь посвятил другу трогательный пост на своей страничке в Facebook, прикрепив несколько совместных фотографий.

Очень ужасная весть. Болезненная... Безповоротная потеря... Сергей Баланчук! 47 лет, погиб, защищая нашу страну в войне с подлыми и ничем не брезгующими рашистами. Погиб под вражеской артиллерией под Бахмутом. Мы учились вместе в одном классе. Он был лучшим учеником среди всего нашего специализированного футбольного класса и окончил школу с золотой медалью! Начинали вместе путь в футболе. И кстати, он первым среди всех нас попал после школы из Динамо-3 в дубль Динамо и закрепился в команде...

Мы с ним вместе пришли в первую команду Динамо 18 декабря 1993 года, вместе с Сергеем Федоровым. Можно рассказать многое, но скажу одно – он всегда профессионально и ответственно относился ко всему, с чем имел дело. Он защищал нашу страну на нашей территории! Он боролся за нашу независимость, за нашу Свободу, которую мы выбираем сами! Свобода – это не то, что вам могут дать! Это то, что невозможно забрать! Мы боремся, отдавая самое ценное, что у нас есть – жизни сыновей и дочерей нашей Украины. Внутренний наш круг сжимается, мы теряем людей в этой войне.

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Поэтому нам крайне необходимо усиливать внешний круг поддержки со всего мира ради нашей скорейшей победы над рашистами. Нам крайне необходима помощь для победы здравого смысла над бункерным маразмом, от которого уже весь цивилизованный мир отвернулся! И мы обязательно победим, потому что "Козацькому роду нема переводу"! А сегодня я грущу. Я печален потому, что наша Украина потеряла одного из своих Защитников, родители потеряли Сына, сестра потеряла Брата, а дети – Отца! Покойся с миром! Земля тебе пухом! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ и Героям Слава! Все будет Украина! Но обязательно – Смерть врагам!

Также смерть Сергея Баланчука прокомментировал и Владислав Ващук. Он также учился в одном классе с Шовковским и погибшим воином, даже сидел с Героем за одной партой.