"Одно удовольствие наблюдать за игрой Украины": реакция легенды российского тенниса

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников похвалил игру сборной Украины в первом тайме против Нидерландов на Евро-2020

Бущан прекрасно отыграл в первом тайме против Нидерландов / Фото: Getty Images

В эти минуты сборная Украины играет против Нидерландов в своем первом матче на Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина.

Украинская команда провела отличный первый тайм, а героем встречи стал голкипер Георгий Бущан, который совершил несколько шикарных сейвов.

Высоко оценил игру сборной Украины и Бущана легендарный российский теннисист Евгений Кафельников.

"Одно удовольствие наблюдать за игрой Украины сейчас", – написал Кафельников в Twitter. А потом добавил: "Прекрасный воротник у Украины".

Евгений Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир "Большого шлема" в одиночном разряде (Ролан Гаррос, 1996) и стал первой ракеткой мира. Был победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году.

Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России.