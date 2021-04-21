Один мужчина погиб: последствия взрыва гранаты в офисе с президентом Ингульца

Стали известны последствия взрыва гранаты, который накануне произошел около 18:20 в офисе сельхозпредприятия в поселке Петрово Кировоградской области. Напомним, в это время в помещении, где произошел взрыв, находились трое мужчин, включая владельца футбольного клуба УПЛ Ингулец, а также ряда сельхозпредприятий Александра Поворознюка.
Как сообщили Без купюр, ссылаясь на полицию области, по предварительной информации, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой.
От взрыва один мужчина, 1963 года рождения, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Однако спасти его жизнь не удалось – сегодня он умер. Другой пострадавший получил незначительные осколочные ранения.
50-летний Поворознюк не пострадал, отделавшись испугом.
"Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", – заявил накануне Tribuna.com Поворознюк
Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"
Информацию по факту случившегося внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
В рамках уголовного производства проводится досудебное следствие.
По информации источника, граната принадлежала одному из потерпевших.
Ранее, еще до выхода Ингульца в Премьер-лигу, сообщалось, что президент клуба Поворознюк возит с собой автомат. Сам он говорил, что в 1990-е успел перейти в легальный бизнес.
Обзор матча Ингулец – Рух (0:0)