Один из лучших теннисистов мира вызвался помочь Украине в войне против России (фото)

Новак Джокович - один из лучших теннисистов мира / Фото: Sky Sports

В Украине продолжается военное вторжение России. Бомбы и ракеты нашего соседа продолжают рушить наши города и убивать мирное население.

Тем временем, мир спорта объединился против российской агрессии. Многие спортсмены вступили в ряды теробороны, в том числе и теннисист Сергей Стаховский.

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Также украинец опубликовал переписку с одним из лучших игроков Новаком Джоковичем. Сербский теннисист поддержал Украину и заявил, что готов помочь нашей стране финансово.

"Стахо, ты как? Ты участвуешь в боевых действиях? Думаю про тебя. Надеюсь, скоро все закончится. Пожалуйста, дай знать, как я могу направить помощь. Финансовую или какую-либо вообще".

Ранее Стаховский рассказал о том, что, в отличие от Джоковича, его сообщение проигнорировали Федерер и Надаль. Кроме того, Сергей высказал свое мнение о российских коллегах – Рублеве и Медведеве.

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"Пытался связаться с Федерером и Надалем. Жаль, что они промолчали. Я их понимаю, это не их война. Мы имеем поддержку известных людей. Надеюсь, она будет и дальше. Рублев и Медведев – хорошие парни, они понимают всю жестокость этой войны.

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