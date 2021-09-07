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18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Одичал без футбола: Милевский в шапке-ушанке схватился за топор

Александр Трикиша
7 сентября, 21:16
Одиозный нападающий Артем Милевский поделился веселым снимком с отдыха в Беларуси. Футболист жарит шашлык и рубает дрова в шапке-ушанке

Артем Милевский жарит шашлыки в шапке-ушанке / Фото: Instagram

После скандального видео с актрисой фильмов для взрослых Милевский уехал в белорусскую глубинку пожарить мясо на мангале.

"Беларусские просторы", – подписал фото экс-футболист сборной Украины.

Подписчики Мили не упустили возможность подшутить над новым образом нападающего:

  • Дровосек
  • Походу Тема скоро перейдет на контент рыбалка и загородный отдых... а че, прикольно было бы
  • Обстановка по кайфу
  • Ты с футболом завязал?
  • В своей стихии;)
  • Одичал без футбола
  • Шашлык на сосновых дровах – это не серьезно

Кстати, барбекю стало частым способом времяпровождения футболиста, особенно после его возвращения в Беларусь, где он выступал за Динамо Брест и становился чемпионом страны.

Сейчас Милевский безработный. Последним его клубом был Минай из Закарпатья. Ходили слухи, что Миля вскоре объявит о завершении карьеры и может стать новым "Холостяком".

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