Одичал без футбола: Милевский в шапке-ушанке схватился за топор

Артем Милевский жарит шашлыки в шапке-ушанке / Фото: Instagram

После скандального видео с актрисой фильмов для взрослых Милевский уехал в белорусскую глубинку пожарить мясо на мангале.

"Беларусские просторы", – подписал фото экс-футболист сборной Украины.

Подписчики Мили не упустили возможность подшутить над новым образом нападающего:

Дровосек

Походу Тема скоро перейдет на контент рыбалка и загородный отдых... а че, прикольно было бы

Обстановка по кайфу

Ты с футболом завязал?

В своей стихии;)

Одичал без футбола

Шашлык на сосновых дровах – это не серьезно

Кстати, барбекю стало частым способом времяпровождения футболиста, особенно после его возвращения в Беларусь, где он выступал за Динамо Брест и становился чемпионом страны.

Сейчас Милевский безработный. Последним его клубом был Минай из Закарпатья. Ходили слухи, что Миля вскоре объявит о завершении карьеры и может стать новым "Холостяком".