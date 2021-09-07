Одичал без футбола: Милевский в шапке-ушанке схватился за топор

Артем Милевский жарит шашлыки в шапке-ушанке / Фото: Instagram
После скандального видео с актрисой фильмов для взрослых Милевский уехал в белорусскую глубинку пожарить мясо на мангале.
"Беларусские просторы", – подписал фото экс-футболист сборной Украины.
Подписчики Мили не упустили возможность подшутить над новым образом нападающего:
- Дровосек
- Походу Тема скоро перейдет на контент рыбалка и загородный отдых... а че, прикольно было бы
- Обстановка по кайфу
- Ты с футболом завязал?
- В своей стихии;)
- Одичал без футбола
- Шашлык на сосновых дровах – это не серьезно
Кстати, барбекю стало частым способом времяпровождения футболиста, особенно после его возвращения в Беларусь, где он выступал за Динамо Брест и становился чемпионом страны.
Сейчас Милевский безработный. Последним его клубом был Минай из Закарпатья. Ходили слухи, что Миля вскоре объявит о завершении карьеры и может стать новым "Холостяком".