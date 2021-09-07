Здичавів без футболу: Мілевський у шапці-вушанці схопився за сокиру

Артем Мілевський жарить шашлик в шапці-ушанці / Фото: Instagram
Після скандального відео з актрисою фільмів для дорослих Мілевський поїхав у білоруську глибинку посмажити м'ясо на мангалі.
"Білоруські простори", – підписав фото ексфутболіст збірної України.
Підписники Мілі не пропустили можливість пожартувати над новим образом нападника:
- Дроворуб.
- По ходу Тьома скоро перейде на контент "риболовля і заміський відпочинок"... А чого, прикольно було б.
- Обстановка по кайфу.
- Ти з футболом зав'язав?
- У своїй стихії :)
- Здичавів без футболу.
- Шашлик на соснових дровах – це несерйозно.
До речі, барбекю стало частим способом проведення часу футболіста, особливо після його повернення в Білорусь, де він виступав за Динамо Брест і ставав чемпіоном країни.
Тепер Мілевський безробітний. Останнім його клубом був Минай із Закарпаття. Ширилися чутки, що Міля незабаром оголосить про завершення кар'єри і може стати новим "холостяком".