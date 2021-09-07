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18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Верес --
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Здичавів без футболу: Мілевський у шапці-вушанці схопився за сокиру

Олександр Трикіша
7 вересня, 21:16
Одіозний нападник Артем Мілевський поділився веселим знімком з відпочинку в Білорусі. Футболіст смажить шашлик і рубає дрова в шапці-вушанці

Артем Мілевський жарить шашлик в шапці-ушанці / Фото: Instagram

Після скандального відео з актрисою фільмів для дорослих Мілевський поїхав у білоруську глибинку посмажити м'ясо на мангалі.

"Білоруські простори", – підписав фото ексфутболіст збірної України.

Підписники Мілі не пропустили можливість пожартувати над новим образом нападника:

  • Дроворуб.
  • По ходу Тьома скоро перейде на контент "риболовля і заміський відпочинок"... А чого, прикольно було б.
  • Обстановка по кайфу.
  • Ти з футболом зав'язав?
  • У своїй стихії :)
  • Здичавів без футболу.
  • Шашлик на соснових дровах – це несерйозно.

До речі, барбекю стало частим способом проведення часу футболіста, особливо після його повернення в Білорусь, де він виступав за Динамо Брест і ставав чемпіоном країни.

Тепер Мілевський безробітний. Останнім його клубом був Минай із Закарпаття. Ширилися чутки, що Міля незабаром оголосить про завершення кар'єри і може стати новим "холостяком".

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